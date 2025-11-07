¡El susto que se llevaron los granjeros y el enfrentamiento de Teo y Eleazar! Esto fue lo mejor de La Granja VIP del 6 de noviembre 2025
Jawy reveló su estrategia para ganar La Granja VIP, Teo encaró a Eleazar y los granjeros se llevaron un gran susto. ¡Revive lo mejor del 6 de noviembre 2025!
TV Azteca
Mientras Jawy revela cuál es su estrategia para ganar La Granja VIP, Teo encara a Eleazar y se calientan los ánimos. Además, los granjeros se llevan un gran susto y Sergio Sepúlveda revela una macabra historia. ¡Esto fue lo mejor del 6 de noviembre 2025!
