En México una persona que se dedica a hacer manicure y pedicure en México gana en promedio poco más de 5 mil pesos mensuales por trabajar alrededor de casi 30 horas a la semana, un sueldo muy por debajo de las pretensiones de las especialistas de las uñas, ya que el mantener un establecimiento de este rubro es bastante caro, como el hospedarse en Casa Huamantla, hotel boutique de Carlos Rivera.

De acuerdo con la Secretaría de Economía del Gobierno de México, estas estadísticas fueron recabadas en el primer trimestre de este 2025, que indicaron que en el país las personas que se dedican al manicure y al pedicure tiene un promedio de edad de 30 años. El portal también precisó que 5.8% de los encuestados tienen un segundo trabajo. Conoce al conductor que tuvo empleos extraños en China.

IA Una persona que hace manicure y pedicure gana al mes poco más de 5 mil pesos mensuales

¿Cuál es el sueldo más alto al que aspira ganar una persona que hace manicure y pedicure?

Los poco más de 5 mil pesos mensuales que gana una persona que se dedica al manicure y al pedicure es promedio, pero en otros estados llegan a percibir mucho más que ello, como lo es Baja California Sur, donde sus ingresos pueden ser de hasta casi 20 mil pesos mensuales. En estos estados tiene mayores ingresos:

Baja California – 19 mil pesos mensuales

San Luis Potosí – 13 mil pesos mensuales

Nayarit – 9 mil pesos mensuales

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe destacar que en México 86% se dedican al manicure y al pedicure, mientras que el 14% son hombres. No obstante, en esta estadística no solo contempla a este rubro, pues también se incluyen a maquillistas y tatuadores.

Esto es lo que se necesita para abrir un salón de manicure y pedicure

Las personas que se dedican a hacer manicure y pedicure en México enfrentan un gran reto, ya que hay ocasiones en la que los ingresos son menores y la venta de los insumos o herramientas son costosas. Según SNS Chairs, empresa fabricante de mobiliario para salones de belleza, esto es lo que se requiere para andar a echar un negocio:



Mueblas básicos

Herramientas eléctricas

Herramientas y suministros manuales

Suministros para gel y acrílico

Herramientas de saneamiento

Exhibición y almacenamiento

Equipos avanzados

Opciones ecológicas.

Es preciso mencionar que esto es a grandes rasgos, pues cada punto tiene una subcategoría de todo el mobiliario que requiere un salón de manicure y pedicure, ello sin contemplar los productos a aplicar.