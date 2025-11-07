México ya tiene su propia plataforma de IA y esto es todo lo que debes saber sobre ella
La innovación tecnológica sigue creciendo en México y recientemente presentaron la nueva plataforma de inteligencia artificial. Checa los detalles.
En un paso histórico hacia la innovación tecnológica, México ha lanzado su propia plataforma de inteligencia artificial, un proyecto que busca impulsar el desarrollo digital, la educación y la investigación en el país. Esta iniciativa marca un antes y un después en la forma en que el país se posiciona dentro del panorama global de la IA, dominado hasta ahora por potencias como Estados Unidos y China.
Se trata de I’AM, que fue construida en su totalidad en territorio nacional y diseñada por un equipo de expertos en tecnología, ciencia de datos y ética digital. Esta herramienta digital promete hacer más accesible su uso tanto para empresas como para instituciones educativas y usuarios comunes, de acuerdo al sitio web de la empresa creadora IAMEX.
Así funciona la IA de México
Según explicó el fundador y CEO de la compañía, Raúl Manzano Díaz, esta IA se enfoca en el uso responsable de los datos, la transparencia de los algoritmos y la inclusión de lenguas e identidades culturales mexicanas.
A su vez, mencionó que, con herramientas que van desde asistentes inteligentes hasta modelos especializados en educación, salud y administración pública, este avance representa un enorme paso hacia la soberanía tecnológica. "Ofrecemos una IA que no depende en absoluto de nadie, es autónoma y puede surtir al país completo", dijo al portal Informa BTL.
La misión de la IA mexicana, según expertos
Los especialistas en informática detallaron que México no solo busca consumir tecnología extranjera, sino también crear soluciones locales que respondan a sus propias necesidades. Por tal motivo, Manzano Díaz mencionó que actualmente esta herramienta digital tiene dos misiones principales:
- Facilitar la vida cotidiana y ayudar a México a ser visible en el desarrollo de la IA: colaborar con la gente para que conozca la inteligencia artificial, ya que más del 50 por ciento del país no sabe, no conoce qué es la IA y tampoco la sabe usar.
- Acelerar el crecimiento económico del país, ayudando a las PyMEs a operar con herramientas que antes solo eran accesibles para corporaciones multinacionales.