inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“Su trabajo es ilusionar”, Luis Felipe Tovar defiende a Alejandro Sanz tras reaparición de Candela Márquez

Luego de que Ivet Playá reviviera sus acusaciones contra Alejandro Sanz, Luis Felipe Tovar defendió al cantautor español asegurando que los fans suelen ilusionarse de más.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que Ivet Playá reapareciera para revivir sus acusaciones contra Alejandro Sanz, Luis Felipe Tovar defendió al cantautor español asegurando que los fans suelen ilusionarse de más. Además, se pronunció sobre la relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez y desea que “esa familia crezca”.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×