inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“Vamos a demostrar que también le cantamos”, Luis Fernando Peña es el noveno participante de La Academia VLA

Luis Fernando Peña fue revelado como el noveno participante de La Academia VLA. ¡Así recibió su invitación y estas fueron sus primeras declaraciones!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luis Fernando Peña, un referente del cine mexicano, es revelado como el noveno participante de La Academia VLA. ¡Así recibió su invitación y estas fueron sus primeras declaraciones! ¿Hasta dónde llegará ‘El Papi’ en el reality de canto más importante del país?

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×