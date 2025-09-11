“Vamos a demostrar que también le cantamos”, Luis Fernando Peña es el noveno participante de La Academia VLA
Luis Fernando Peña, un referente del cine mexicano, es revelado como el noveno participante de La Academia VLA. ¡Así recibió su invitación y estas fueron sus primeras declaraciones! ¿Hasta dónde llegará ‘El Papi’ en el reality de canto más importante del país?
