¡Puso a bailar al foro! Luis Fernando Peña cantó “Que Vuelvas” en La Academia VLA
Luis Fernando Peña enfrentó un gran reto e interpretó en La Academia VLA “Que vuelvas”, un tema que lanzara a ‘los cuernos de la luna’ a Carin León y Grupo Frontera. Sylvia Pantoja criticó la actuación del actor y pidió que no tomaran personal sus comentarios.
