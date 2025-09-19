inklusion logo Sitio accesible
¡Puso a bailar al foro! Luis Fernando Peña cantó “Que Vuelvas” en La Academia VLA

Luis Fernando Peña enfrentó un gran reto e interpretó en La Academia VLA, “Que vuelvas”, un tema que lanzara a ‘los cuernos de la luna’ a Carin León y Grupo Frontera.

TV Azteca

Luis Fernando Peña enfrentó un gran reto e interpretó en La Academia VLA “Que vuelvas”, un tema que lanzara a ‘los cuernos de la luna’ a Carin León y Grupo Frontera. Sylvia Pantoja criticó la actuación del actor y pidió que no tomaran personal sus comentarios.

