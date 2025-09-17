inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Lupillo Rivera rompió el silencio y aconsejó a los Aguilar tras sus numerosos conflictos

Tras los recientes conflictos que han protagonizado los Aguilar, Lupillo Rivera rompió el silencio elogió sus talentos y les aconsejó para salir mejor librados de las polémicas.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Tras los recientes conflictos que han protagonizado los Aguilar, Lupillo Rivera rompió el silencio elogió sus talentos y les aconsejó para salir mejor librados de las polémicas. Además, recordó los enfrentamientos que vivió con su familia, los Rivera.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×