“No se hizo nada equivocado”, Lupillo Rivera sostiene lo que contó de Belinda en su libro
Lupillo Rivera sigue firme en su postura sobre los detalles de la supuesta relación que mantuvo con Belinda. ¿Ya tiene una nueva pareja? Esto fue lo que contó.
Lupillo Rivera sigue firme en su postura de contar los detalles de la supuesta relación amorosa que mantuvo con Belinda. Además, el cantante de regional fue cuestionado sobre el proceso legal que enfrentaría tras la publicación de su libro. ¿Será que ya tiene una nueva pareja sentimental? Esto fue lo que contó Lupillo Rivera.
