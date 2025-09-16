inklusion logo Sitio accesible
¡Amor del bueno! Majo Aguilar reveló detalles de “Veracruz”, el tema que grabó con su abuelo

Tras los enfrentamientos públicos entre Leonardo y Emiliano Aguilar, Majo Aguilar tomó postura. Además, contó los detalles de la historia de amor que encierra el tema “Veracruz”.

TV Azteca

Tras los polémicos enfrentamientos públicos entre Leonardo y Emiliano Aguilar, Majo Aguilar alzó la voz y dejó clara su postura. Además, contó los detalles de la historia de amor que encierra el tema “Veracruz”, mismo que recientemente grabó con su abuelo José.

