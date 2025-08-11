inklusion logo Sitio accesible
Maluma con mariachi: todo el imperdible momento y lo de Viviann Baeza con el cantante colombiano

Maluma se despidió de la CDMX con un palomazo acompañado de mariachi y como era de esperarse, los fanáticos quedaron muy agradecidos, pero... ¡ojo a lo de Viviann Baeza!

TV Azteca

Luego de sus exitosas presentaciones en el Palacio de los Deportes, Maluma se despidió de la CDMX con un palomazo acompañado de mariachi. Como era de esperarse, los fanáticos quedaron muy agradecidos, pero quien se llevó la noche fue nuestra querida Viviann Baeza, pues no dudó en acercarse al cantante colombiano para tomarse una foto y (mucho) más. ¡Aquí todos los detalles!

