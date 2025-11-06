¡Lo defendió! Manelyk alza la voz por Jawy tras críticas por su ‘discreta’ participación en La Granja VIP
Tras la lluvia de críticas en redes sociales que ha recibido Jawy por no dar contenido en La Granja VIP, Manelyk González salió a defender a su expareja.
TV Azteca
Tras la lluvia de críticas en redes sociales que ha recibido Jawy por no dar contenido como granjero, Manelyk González salió a defender a su expareja y aplaudió que se haya dado la oportunidad de participar en La Granja VIP.
Galerías y Notas Azteca UNO