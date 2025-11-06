inklusion logo Sitio accesible
¡Lo defendió! Manelyk alza la voz por Jawy tras críticas por su ‘discreta’ participación en La Granja VIP

TV Azteca

Tras la lluvia de críticas en redes sociales que ha recibido Jawy por no dar contenido como granjero, Manelyk González salió a defender a su expareja y aplaudió que se haya dado la oportunidad de participar en La Granja VIP.

