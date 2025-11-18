inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Me tocó dormir con el Capataz más ‘papazote’ de todos!”, Manola Díez habla sin filtros de Kike, Kim, Teo y más de La Granja VIP

Manola Díez, la eliminada de La Granja VIP, habló sin filtros sobre sus reacciones hacia Teo, sus peleas con Kim Shantal, sus polémicas con Kike Mayagoitia y más.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Manola Díez, la quinta eliminada de La Granja VIP habló sin filtros sobre sus equivocas reacciones hacia Teo, sus peleas con Kim Shantal, sus polémicas con Kike Mayagoitia y más. ¡Ojo a las reacciones que desató su legado!

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×