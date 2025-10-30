inklusion logo Sitio accesible
¿Quiere ‘una tajada’ de la herencia? Marco Chacón hace una fuerte revelación sobre Imelda Tuñón

Luego de que Imelda Tuñón impugnara el testamento de Julián Figueroa, Marco Chacón, pareja de Maribel Guardia, hace una fuerte revelación sobre la herencia.

Luego de que Imelda Tuñón impugnara el testamento de Julián Figueroa, Marco Chacón hace una fuerte revelación que cambiaría el rumbo de esta historia. Y es que la pareja de Maribel Guardia, asegura que Imelda busca parte de la herencia de Julián Figueroa. Aquí los detalles.

