¡Cautivaron a los jueces! Marcos Valdés y Ana Sophía cantaron “Te Quiero Así" en La Academia VLA

María del Sol resaltó que, aunque le encantó el dueto de Marcos Valdés y Ana Sophía cantando “Te Quiero Así" en La Academia VLA, les faltó conexión.

Marcos Valdés y Ana Sophía cantaron “Te Quiero Así", una canción que en su momento interpretaran magistralmente José José y Lani Hall. María del Sol resaltó que, aunque le encantó el dueto, le faltó conexión entre Marcos y Ana Sophía.

