"¡Un poquito apretado!”, Marcos Valdés cantó “Buenos días Señor Sol” en La Academia VLA y así lo criticaron

Después de que Marcos Valdés cantara “Buenos días Señor Sol” de Juan Gabriel en La Academia VLA, María del Sol destacó que le ‘faltó más soltura’. ¡Ojo a su reacción!

TV Azteca

Después de que Marcos Valdés cantara “Buenos días Señor Sol” de Juan Gabriel en La Academia VLA, María del Sol destacó que le ‘faltó más soltura’. Así reaccionó el actor mexicano a las críticas que recibió en la segunda semana de la competición.

