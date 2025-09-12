¡Con todo el sabor! Marcos Valdés cantó “Piel Canela” en La Academia VLA

Marcos Valdés se conmovió con las palabras de familiares y amigos previo a presentar su primer número musical en La Academia VLA y, posterior a su debut, María del Sol fue la encargada de criticar su presentación. Revive la interpretación de “Piel Canela”, un tema del cantautor puertorriqueño Bobby Capó, en la voz de Marcos Valdés.