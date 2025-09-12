inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Con todo el sabor! Marcos Valdés cantó “Piel Canela” en La Academia VLA

Marcos Valdés se conmovió con las palabras de familiares y amigos previo a debutar en La Academia VLA y después de cantar “Piel canela”, escuchó las críticas de María del Sol.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Marcos Valdés se conmovió con las palabras de familiares y amigos previo a presentar su primer número musical en La Academia VLA y, posterior a su debut, María del Sol fue la encargada de criticar su presentación. Revive la interpretación de “Piel Canela”, un tema del cantautor puertorriqueño Bobby Capó, en la voz de Marcos Valdés.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×