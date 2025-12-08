inklusion logo Sitio accesible
Mariana Garza y Benny Ibarra alzan la voz por Paulina Rubio y lo de su casa en Miami

TV Azteca

En medio de los rumores que aseguraban que Paulina Rubio habría sido desalojada de su casa en Miami por falta de pagos, Mariana Garza y Benny Ibarra salieron en su defensa. Por su parte, el hijo de Julissa compartió algunos detalles sobre su reciente conversación con ‘La Chica Dorada’.

