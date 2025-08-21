inklusion logo Sitio accesible
“Aquí estoy, Lupita”, Mariana Ochoa respalda a Lupita D’Alessio en sus fuertes declaraciones hacia Ari Borovoy

Tras las fuertes y polémicas declaraciones de Lupita D’Alessio, Mariana Ochoa respalda a ‘La Leona Dormida’ y le invita a combatir la violencia emocional.

TV Azteca

Tras las fuertes y polémicas declaraciones de Lupita D’Alessio contra Ari Borovoy, Mariana Ochoa respaldó a ‘La Leona Dormida’ y le extendió una invitación para sumarse a una campaña contra violencia emocional.

