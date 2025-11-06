“Hay muchas cosas que yo ya sabía”, Mariana Seoane sobre el supuesto abuso que habría sufrido Juan Gabriel
Mariana Seoane reaccionó al supuesto abuso que habría sufrido Juan Gabriel en la infancia, como lo revela la reciente serie documental. Aquí los detalles.
TV Azteca
Mariana Seoane reaccionó al supuesto abuso que habría sufrido Juan Gabriel en la infancia, como lo revela la reciente serie documental. Además de asegurar que fue la mejor amiga del ‘Divo de Juárez’ durante quince años, contó que aparecen juntos en muchos materiales audiovisuales y cree saber quién tiene dicho contenido.
Galerías y Notas Azteca UNO