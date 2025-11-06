inklusion logo Sitio accesible
“Hay muchas cosas que yo ya sabía”, Mariana Seoane sobre el supuesto abuso que habría sufrido Juan Gabriel

Mariana Seoane reaccionó al supuesto abuso que habría sufrido Juan Gabriel en la infancia, como lo revela la reciente serie documental. Aquí los detalles.

Mariana Seoane reaccionó al supuesto abuso que habría sufrido Juan Gabriel en la infancia, como lo revela la reciente serie documental. Además de asegurar que fue la mejor amiga del ‘Divo de Juárez’ durante quince años, contó que aparecen juntos en muchos materiales audiovisuales y cree saber quién tiene dicho contenido.

