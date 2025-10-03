inklusion logo Sitio accesible
¡Mariana Seoane y Mariana Ochoa roban cámara en el festival Fusiones!

En el festival Fusiones, Mariana Seoane reaccionó a los problemas de visa de Miguel Bosé y Mariana Ochoa destacó su reciente presentación en el Lunario

Varias celebridades se dieron cita al festival de música Fusiones y no dudaron en aprovechar el escaparate para robar cámara. Mariana Seoane reaccionó a los problemas de visa de trabajo que enfrentó el equipo de Miguel Bosé y Mariana Ochoa destacó su reciente presentación en el Lunario. Mar Solís y Kevin aguilar también brillaron ante los medios.

