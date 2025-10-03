Ella es “Lady Taco”, una mujer que se hizo viral en Mazatlán

Un nuevo video con epicentro en México está viralizándose en las redes sociales bajo el título de “Lady Taco”. Una mujer llamada Damaris es la protagonista y la que recibió este apodo por haber armado un gran escándalo cuando le negaron un nuevo taco para degustar.

Las plataformas digitales se caracterizan por recibir este tipo de producciones a diario y generar un sinfín de emociones en los internautas. Ahora, lo que parecía ser una fiesta terminó en escándalo y las imágenes recorren las redes sociales.

¿Cómo surgió Lady Taco?

El video viralizado fue publicado en la red social TikTok por la cuenta @cazatermitas y muestra una fiesta que, según confirmaron algunos internautas, tuvo lugar en Mazatlán, Sinaloa. En las imágenes puede verse a una mujer que fue identificada como Damaris enfurecida al recibir una respuesta negativa de parte de la encargada de servir la comida.

Según se puede apreciar, la joven se acercó a la mesa para pedir un taco y la respuesta que recibió fue “Ya te servimos cinco”. Esto fue lo que desencadenó el enojo de la mujer que sentenció “Qué te cuesta, qué te cuesta” y reaccionó con violencia tirando al suelo una cazuela y algunas sillas.

¿Qué dijeron las redes de Lady Taco?

La sorpresa de quien grabó el video y de la mujer encargada de la comida, que está embarazada, puede apreciarse en el video mientras la ahora conocida como “Lady Taco” se marcha a los gritos con el hombre que la acompañaba. Las visualizaciones se multiplican y las críticas aún más.

Los internautas no han tardado en dar inicio a un gran debate en las redes sociales tras el video de “Lady Taco”. Mientras algunos usuarios remarcan que se trata de un video actuado, otros cargaron con fuertes críticas contra la mujer a la que también han llamado como “Lady hambreada”. Sin embargo, existen algunos internautas que defendieron a Damaris al afirmar que si organizan una fiesta no es para estar midiendo la comida que se entrega. ¿Tú qué piensas?.