"¡Calladito se ve más bonito!”, Mariana Seoane le responde a Santaella, supuesta pareja de Juan Gabriel

Mariana Seoane explotó contra Santaella, quien la habría calificado de ser mala amiga por supuestamente darle la espalda tras la muerte de Juan Gabriel.

Mariana Seoane explotó contra Santaella, quien la habría calificado de ser mala amiga, pues según la supuesta pareja del ‘Divo de Juárez’, ella le habría dado la espalda y negándose a realizar colaboraciones tras la muerte de Juan Gabriel.

