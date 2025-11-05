inklusion logo Sitio accesible
¿Era de Julián Figueroa? Maribel Guardia aclara de quién era la casa que se incendió en Veracruz

Tras ventilarse que una propiedad de Julián Figueroa se incendió, Maribel Guardia aclara a quién le pertenece el inmueble cuenta y confirma que ya se ha cambiado de casa.

Venga La Alegría
TV Azteca

Tras darse a conocer que una propiedad de Julián Figueroa se incendió, Maribel Guardia aclara a quién le pertenece el inmueble cuenta y por qué se encontraba en estado de abandono. Además, la consagrada celebridad confirma que ya se ha cambiado de casa, como lo dejaba entrever al compartir imágenes de su altar de Día de Muertos.

