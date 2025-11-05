Diana Golden sorprende al presentar a su novio 25 años menor que ella

Las historias de amor de los famosos siempre se llevan todas las miradas por el simple hecho de que son protagonistas. Sin embargo, existen casos en que ciertas particularidades le suman interés como lo es la nueva relación de la actriz Diana Golden quien está presumiendo en sus redes sociales a su novio que es 25 años menor que ella.

Las plataformas digitales de los famosos no solo permiten el contacto más cercano con sus seguidores, sino que también son una vidriera en donde exhiben su trabajo y ciertas situaciones de su vida privada. Todo lo que les cause alguna emoción, es volcado en las redes sociales y sus seguidores no dudan en reaccionar.

¿Diana Golden tiene nuevo amor?

La reconocida actriz Diana Golden ha revolucionado a sus seguidores de las redes sociales ya que ha comenzado a publicar fotografías en donde se la ve muy bien acompañada. Es que la famosa de 60 años de edad ha iniciado una relación amorosa y su novio es muchos años menor que ella.

“Gracias por tu amor, por abrirme la puerta de tu mundo y darme la oportunidad de conocerte de verdad”, expresa Diana Golden en uno de los posteos en donde se la puede ver en los brazos de Daniel Gutiérrez, su novio de 35 años de edad.

¿Quién es el novio de Diana Golden?

Lo poco o mucho que se sabe del nuevo novio de Diana Golden es por lo que se encuentra en las redes sociales y algunos detalles que la propia actriz ha difundido. Daniel Gutiérrez ha confirmado que con el joven trabó dos semanas en la filmación de la película “Ciudad Juárez” y, precisó, “el flechazo fue inmediato”.

“Confesó que me admiraba desde chico, que me veía en las películas y que siempre he sido su crush”, detalló la actriz. Diana Golden precisó además que su novio es influencer y actor, proviene de una familia de carpinteros que tiene una mueblería en Guadalajara.

“A veces la vida nos sorprende con personas que llegan justo cuando todo empieza a tener sentido. Gracias por tanto, por tu luz y por compartir este camino conmigo”, señala otro de los posteos en los que Diana Golden deja en claro el hermoso presente que está viviendo.