Del escenario a quirófano: Alejandra Guzmán comparte su “abrazo biomecánico”

Tras días de especulación “la reina del rock” Alejandra Guzmán reapareció públicamente en redes sociales con una imagen impactante: una radiografía de su columna y su cadera, en la que se observan tornillos y prótesis tras una intervención quirúrgica.

La publicación, viene acompañada de la leyenda “Abrazo biomecánico”, frase con la que la artista parece hacer alusión al proceso de reconstrucción que ha emprendido.

Detalles del procedimiento y contexto

Según los reportes, la integrante de la dinastía Pinal fue hospitalizada de emergencia a inicios de octubre debido a una complicación en la columna vertebral, producto de hernias discales que llevaba tiempo arrastrando.

La radiografía compartida deja ver no sólo el estado actual de su zona lumbar, sino también los años de intervenciones previas: cadera, glúteos, y una historia de problemas derivados de tratamiento estético inadecuado.

Los reportes indican que su operación fue exitosa y que actualmente se encuentra en fase de recuperación.

Apoyo de los fans

Aunque esta no es la primera vez que comparte este tipo de publicaciones, varios fans han mostrado su apoyo hacia la cantante, uno de los que más ha destacado es el de la artista española. Natalia Jiménez: “¡Siempre adelante guapa, te quedan muchos años sobre el escenario!”