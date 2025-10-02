“Le pido a Dios que esté bien”, Maribel Guardia le envía mensaje a Imelda Tuñón y Marco Chacón se defiende
Mientras Marco Chacón aprovechó para defenderse de los dichos de Imelda Tuñón, Maribel Guardia habló de la manutención y le envió un mensaje muy sentido.
TV Azteca
Mientras aseguró que no le ha llegado ninguna orden de restricción de parte de Imelda Tuñón, Marco Chacón aprovechó para defenderse de los dichos de Imelda Tuñón. Por su parte, Maribel Guardia negó haber pedido manutención para su nieto y le envió un mensaje muy sentido.
