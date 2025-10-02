inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“Le pido a Dios que esté bien”, Maribel Guardia le envía mensaje a Imelda Tuñón y Marco Chacón se defiende

Mientras Marco Chacón aprovechó para defenderse de los dichos de Imelda Tuñón, Maribel Guardia habló de la manutención y le envió un mensaje muy sentido.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Mientras aseguró que no le ha llegado ninguna orden de restricción de parte de Imelda Tuñón, Marco Chacón aprovechó para defenderse de los dichos de Imelda Tuñón. Por su parte, Maribel Guardia negó haber pedido manutención para su nieto y le envió un mensaje muy sentido.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×