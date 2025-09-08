¿Leucemia? Maribel Guardia rompió el silencio y habló de su estado de salud
Maribel Guardia asegura que ya está lista para depositar las cenizas de su hijo en una iglesia y habla de su estado de salud y los rumores de leucemia.
TV Azteca
A dos años de que falleciera Julián Figueroa, Maribel Guardia asegura que ya está lista para depositar las cenizas de su hijo en una iglesia. Además, rompió el silencio sobre su estado de salud y hablo de los rumores que apuntan que habría sido diagnosticada con leucemia.
