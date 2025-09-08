Pagan fuerte suma de dinero por moneda de un peso con error de acuñación

Desde hace algunos años, la numismática ha ganado mucha fuerza en las plataformas de comercio electrónico, donde es muy frecuente encontrar monedas y billetes que están a la venta. Sin embargo, no son ejemplares cualquiera, deben de tener un error de elaboración o ser conmemorativos de un evento importante en la historia de México.

¿Por qué vale tanto esta moneda de 1 peso?

Tal es el caso de una moneda de un peso de 2007, ese año en particular hubo varias monedas que lograron salir a circulación con error de acuñación por parte del Banco de México, por lo que son muy atractivas para los amantes de la numismática.

Aprende a diferenciar monedas y billetes falsos. El experto dice cómo. [VIDEO] Es más sencillo reconocer su falsedad si conoces sus características.

Entre ellas podemos encontrar una moneda de un peso, la cual estaba hecha con una aleación de varios metales entre ellos cobre y aluminio, lo que le daba un peso de 1.81 gramos. Sin embargo, el error estaba en el cobre, por lo que la parte trasera de la moneda estaba desproporcionada de un lado.

El error también se podía ver en la parte de enfrente, donde podemos ver la denominación de la moneda, el signo de pesos y el símbolo de la Casa de la Moneda de México, mientras que en la zona de arriba el año en que fueron elaboradas.

¿En dónde se puede comprar la moneda de 1 peso?

Esta moneda de 1 peso de 2007, se puede encontrar en la plataforma de comercio electrónico de Mercado Libre en donde ha sido puesta a la venta por la cantidad de 80 mil pesos, el vendedor menciona que es una de las pecunias mal acuñadas de ese año.

Mercado Libre

Tómalo en cuenta:

La información citada es obtenida en los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales.

