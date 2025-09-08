Acusan que Silvia Pinal vivió malos tratos durante sus últimas presentaciones en teatro

A casi un año del fallecimiento de la actriz Silvia Pinal, el periodista Juan José Origel acusó que la ‘última diva del Cine de Oro mexicano’ tuvo que enfrentar malos tratos durante sus últimas apariciones en público en la obra “Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!”, pese a su delicado estado de salud.

Durante una entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, el periodista, quien fue muy cercano a la familia de la actriz, aseguró que Silvia Pinal era amarrada a una silla para evitar que se desvaneciera durante la puesta en escena.

“Me molesté por muchas cosas que hicieron con ella y la gente lo sabe. No se merecía la manera como la trataron, ni la familia ni la gente. Mira que ponerla a trabajar a esa edad en una obra de teatro que era una porquería”, contó.

En la obra, la ‘última diva del Cine de oro’ se mantenía completamente sentada, incluso se le adecuó una silla de gran tamaño la cual era movida por los bailarines del elenco.

Las declaraciones de Origel se dan luego de que, el pasado mes de marzo, un extrabajador del productor de la obra, Iván Cochegrús, quien se identificó como Antonio Mejorado; reveló que le suministraban medicamentos para que la actriz tuviera las energías para las funciones.

¿De qué murió Silvia Pinal?

La tarde del jueves 24 de noviembre del año pasado, Silvia Pinal dejó el plano terrenal consecuencia del colapso de sus pulmones, que derivó de complicaciones de una neumonía. Su trayectoria fue reconocida con un homenaje luctuoso que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes días después del deceso.

La ceremonia conmemorativa a Silvia Pinal dejó imágenes que quedarán guardadas en la historia del entretenimiento mexicano. Por ejemplo, la fotografía de las herederas del matriarcado que fue lideró la actriz, Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Stephanie Salas, Michelle Salas, Camila Valero y Giordana Guzmán; haciendo guardia a su ataúd.

