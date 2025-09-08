¿Cuál es la mejor leña para hacer fogatas en La Granja VIP? Los tips ideales para las celebridades

La Granja VIP todavía no se estrena en la señal de Azteca UNO , pero eso no le impide a los fans especular acerca de las rudas condiciones de vida a las que se tendrán que enfrentar las celebridades: por ejemplo, todo apunta a que no contarán con luz eléctrica y tendrán que hacer fogatas para cocinar o iluminar una habitación... ¿pero cuál es la mejor leña para esta tarea?

¿Qué árboles dan la mejor leña para hacer una fogata?

Como te comentamos, sin focos eléctricos los granjeros tal vez recurran a velas o incluso lámparas de aceite para no tropezar en la oscuridad de la noche; sin embargo, nada de esto será posible si no cuentan con una fogata bien controlada.

Los expertos en aventuras lo saben: no toda la madera es buena para quemar ya que algunas guardan más humedad que otras, además de contar otras características como la densidad y el aroma que, sin duda, harán la diferencia en La Granja VIP. Las más recomendadas por los expertos son:

Cedro

Pino

Abedul

Arce

Nogal americano

Roble

Los expertos recomiendan estas maderas por su dureza y por brindar un fuego estable, además de que si se combinan correctamente generarán muy poco humo además de tener otros atributos muy llamativos: el cedro, por ejemplo, es un repelente natural de mosquitos... ¡sin duda alguna las celebridades valorarán esto!

Como ves, puede que sí nos toque observar con todo detalle a una celebridad como Alfredo Adame (nuestro primer granjero confirmado) cortando su propia leña para encender una cálida fogata... ¡será toda una experiencia totalmente distinta a lo que ya ha visto en la tele!

¿Cuándo comienza La Granja VIP en TV Azteca?