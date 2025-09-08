Omar Chaparro da sus primeras palabras tras que se revelara su infidelidad a su esposa Lucía Ruiz “La Mojarrita”

Hace unos días se hizo público que Omar Chaparro le había sido infiel a su esposa Lucía Ruíz, mejor conocida como “La Mojarrita” y ella misma lo confirmó, a lo que el actor y conductor de 50 años ha dado sus primeras declaraciones sobre este tema.

Al ser interceptado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Omar Chaparro expresó sus primeras palabras luego de que este tema se hiciera público, donde destacó que han superado dicho problema y que han crecido como personas y pareja.

Omar Chaparro rompe el silencio luego de que se revelara su infidelidad

Sus primeras palabras fueron: “Somos un equipo que hemos tenido conflictos no nada más de esa índole, de financiero, bancarrotas, salud, hemos estado en la lona los dos y lo más maravilloso es que los dos nos hemos visto a los ojos y hemos decidido levantarnos juntos”, donde se deja ver el nivel de madurez que como matrimonio han ganado.

Además, el también comediante puntualizó que esa experiencia tiene más de 15 años y destacó que lleva 29 años con ella (Lucía Ruíz), quien aseguró que es su mejor amiga, dejando estas palabras:

“Los problemas son parte de la vida, creo que la clave está en afrontarlos, siempre en cómo poder aprender de ellos”.

¿Cómo fue que se reveló la infidelidad de Omar Chaparro a “La Mojarrita”?

Recientemente durante una entrevista para un podcast, fue que Lucía Ruíz compartió que el actor de 50 años con quien lleva 24 años casada le había sido infiel asegurando que “se le había caído el mundo”, donde se limitó a compartir más detalles de esta experiencia.

Aunque en estas recientes declaraciones de Chaparro se ha dejado en claro que este suceso tuvo lugar hace más de una década, siendo que en los últimos años se les ha visto como una relación y matrimonio sólidos, siguiendo las ideas sobre fortaleza y crecimiento que el actor ha dejado en muy en claro.

