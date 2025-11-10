¿Imelda Tuñón confirma su nuevo romance? Maribel Guardia reacciona y le envía un mensaje

Luego de que circulara un video donde Imelda Tuñón parecería tener un nuevo romance, las críticas no se han hecho esperar; así reaccionó la viuda de Julián Figueroa ante los cuestionamientos. Por su parte Maribel Guardia también alzó la voz por la supuesta nueva relación de Imelda Tuñón. ¿Lograrán hacer las paces?