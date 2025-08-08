¿Planea volver a ser madre? Marlene Favela cumple años enamorada y feliz con su novio ‘secreto’
En el marco de su festejo de cumpleaños y durante la presentación de la obra de teatro Madres, Marlene Favela reveló que está muy ‘apapachada’ por su novio ‘secreto’.
TV Azteca
En el marco de su festejo de cumpleaños y durante la presentación de la obra de teatro Madres, Marlene Favela reveló que está muy ‘apapachada’ por su novio ‘secreto’, al que no pretende presentar ante la prensa. ¿Planea volver a ser madre? Así respondió la actriz mexicana.
Galerías y Notas Azteca UNO