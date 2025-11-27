inklusion logo Sitio accesible
"¡Es una mujer digna!”, Martha Cristiana defiende el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

Tras los señalamientos de conflictos de interés y vínculos comerciales alrededor del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo, Martha Cristiana defendió la legitimidad de la victoria.

TV Azteca

Tras los señalamientos de conflictos de interés y vínculos comerciales alrededor del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo, Martha Cristiana salió a defender la legitimidad de la victoria e hizo un atento llamado a todos los mexicanos. Además, se pronunció sobre la polémica que envuelve a Raúl Rocha Cantú y reveló por qué renunció a colaborar en Miss Universo.

