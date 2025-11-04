inklusion logo Sitio accesible
¡Así reaccionó Martha Julia a la fotografía de Geraldine Bazán y Gabriel Soto!

Luego de que la fotografía Gabriel Soto y Geraldine Bazán alborotara los rumores de una posible reconciliación, Martha Julia fue cuestionada al respecto.

TV Azteca

Luego de que circulara la fotografía Gabriel Soto y Geraldine Bazán, y alborotara los rumores de una posible reconciliación entre los actores, Martha Julia fue cuestionada al respecto durante su paso por el aeropuerto; esta fue su reacción.

