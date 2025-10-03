inklusion logo Sitio accesible
¿Balada con traje de charro? Martín Quezada cantó “A Mi Manera” en La Academia VLA

Martín Quezada emocionó a los jueces cantando “A Mi Manera” en La Academia VLA, pero Nadia sorprendió a ‘La voz del Pueblo’ con su contundente crítica.

Martín Quezada logró emocionar a los jueces cantando “A Mi Manera” en La Academia VLA, pero Nadia sorprendió a ‘La voz del Pueblo’, pues aunque admitió que le puso “la carne de gallina”, criticó que cantara una balada vestido de charro.

