Azteca UNO
Venga La Alegría
“Es completamente distinto a cantar en las calles...”, Martín Quezada cantó “Tú con él” en La Academia VLA y Nadia fue contundente

Saliendo de su zona de confort, Martín Quezada cantó en La Academia VLA el tema de salsa “Tú con él"; Nadia le advirtió que será más exigente con él.

Venga La Alegría
TV Azteca

Quitándose el sombrero y saliendo de su zona de confort, Martín Quezada cantó el tema de salsa “Tú con él”. Aunque cautivó a todos en el foro de La Academia VLA, Nadia le advirtió que debido a su formación será más exigente con él.

