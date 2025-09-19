“Es completamente distinto a cantar en las calles...”, Martín Quezada cantó “Tú con él” en La Academia VLA y Nadia fue contundente
Saliendo de su zona de confort, Martín Quezada cantó en La Academia VLA el tema de salsa “Tú con él"; Nadia le advirtió que será más exigente con él.
TV Azteca
Quitándose el sombrero y saliendo de su zona de confort, Martín Quezada cantó el tema de salsa “Tú con él”. Aunque cautivó a todos en el foro de La Academia VLA, Nadia le advirtió que debido a su formación será más exigente con él.
Galerías y Notas Azteca UNO