inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡El postre ideal para Halloween y Día de Muertos! Aprende a preparar natilla de calabaza: ingredientes y receta paso a paso

Rahmar nos compartió los ingredientes y la receta paso a paso para preparar una deliciosa natilla de calabaza, el postre ideal para Halloween y Día de Muertos.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Rahmar nos compartió los ingredientes y la receta paso a paso para preparar una deliciosa natilla de calabaza, el postre ideal para consentir a tu familia en Halloween y Día de Muertos. ¡No pierdas detalle!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×