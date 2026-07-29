Resumen del martes 28 de julio: ¡La batalla se intensifica! Los sobrevivientes lo dejan todo por seguir en la competencia
Un capítulo lleno de emociones, estrategias y desafíos demostró que cada día la lucha por el premio final es más exigente.
Survivor México La Reliquia en Llamas vivió un episodio cargado de intensidad, donde cada desafío y cada decisión marcaron el rumbo de la competencia. Los sobrevivientes entregaron el máximo esfuerzo en la isla, conscientes de que cada victoria los acerca al gran premio y a la posibilidad de convertirse en el campeón de la temporada. Entre estrategias, alianzas y momentos de alta tensión, las tribus demostraron que nadie está dispuesto a bajar la guardia. La competencia continúa elevando su nivel y solo quienes muestren fortaleza, resistencia y determinación podrán mantenerse en la lucha por el triunfo.