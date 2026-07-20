"¡Mi corazón está devastado!”, Aylín Mujica y las celebridades que reaccionaron a la muerte del hijo de la actriz

Aylín Mujica sufre el dolor más grande de su vida luego de que falleciera Mauro Menéndez, su hijo mayor, a causa de un infarto derivado de un cuadro de neumonía. Un medio estadounidense aseguró que la actriz habría recibido una videollamada de Maura camino al hospital. Así se despidieron, en redes sociales, Aylín Mujica y Osamu Menéndez de su fallecido hijo.