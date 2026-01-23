¡Así defendió Merle Uribe a Marcela Rubiales en su polémica con Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar!

La guerra de ‘dimes y diretes’ en redes sociales entre Marcela Rubiales y su sobrino Emiliano Aguilar, hijo mayor de su hermano Pepe Aguilar, continúa dando de qué hablar. Ahora, Merle Uribe fija su postura ante la polémica familiar que sacude a la dinastía Aguilar. Además, Merle Uribe recordó con cariño la generosidad y el profesionalismo de Antonio Aguilar, con quien compartió créditos en el cine y en los escenarios.