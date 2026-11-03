¿Te sientes culpable cuando no quieres tener sexo? ¿Se acabó el amor o el deseo? ¡Esto dice la psicología!

¿Te sientes culpable cuando no quieres tener sexo? Mónica Mandujano, psicóloga y sexóloga, nos acompañó esta mañana en la Mesa de Sexo para profundizar sobre la culpa de decir no al sexo. ¿Por qué a veces decimos ‘no’? ¿Es cansancio físico? ¿Se acabó el amor o el deseo en la pareja? ¿Te dicen que no a ti o a la actividad? ¡Toma nota y comparte!