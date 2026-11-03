¿Te sientes culpable cuando no quieres tener sexo? ¿Se acabó el amor o el deseo? ¡Esto dice la psicología!
La psicóloga y sexóloga Mónica Mandujano explicó por qué es común sentirse culpable al no querer tener sexo, pero... ¿es una señal de alerta? ¡Toma nota!
¿Te sientes culpable cuando no quieres tener sexo? Mónica Mandujano, psicóloga y sexóloga, nos acompañó esta mañana en la Mesa de Sexo para profundizar sobre la culpa de decir no al sexo. ¿Por qué a veces decimos ‘no’? ¿Es cansancio físico? ¿Se acabó el amor o el deseo en la pareja? ¿Te dicen que no a ti o a la actividad? ¡Toma nota y comparte!