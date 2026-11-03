“El indio sabe lo que carga en su costal”, Alex Lora alza la voz por la salud mental de Aleks Syntek

Alex Lora compartió con la prensa cómo le fue con El Tri en su gira por Europa como parte de los festejos de sus 58 años de trayectoria. Por otro lado, se pronunció sobre la crisis de salud mental que atraviesa Aleks Syntek y que lo ha mantenido alejado de los escenarios. ¿Alex Lora buscaría volver a trabajar con Aleks Syntek? ¡Checa todo lo que nos contó Alex Lora!