Tío Pepe anuncia la llegada de NUEVOS integrantes a La Granja VIP; así reaccionaron los Granjeros

Este martes en La Granja VIP el Tío Pepe comunicó a todos los Granjeros que nuevos integrantes se suman a la competencia. Se trata nada más y nada menos que de conejos. Hasta el momento el Mayoral del reality no dió más detalles sobre la fecha exacta en la que llegarán, sin embargo los Granjeros se emocionaron mucho aunque destacaron que tendrán más trabajo.