¿Diego Klein es el tercero en discordia entre Paulina Goto y Rodrigo Saval? ¡El actor rompió el silencio!
Diego Klein, quien ha sido relacionado con Angélica Rivera, rompió el silencio y aclaró si ha sido el tercero en discordia en el matrimonio de Paulina Goto.
Diego Klein hizo frente a los rumores luego de que su nombre quedara en medio de los chismes sobre una presunta crisis matrimonial entre Paulina Goto y Rodrigo Saval. ¿Cómo toma este tipo de rumores Diego Klein? Esto reveló el actor, quien recordó cómo lo relacionaron con Angélica Rivera en el pasado.