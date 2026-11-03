¡Es posible apagar incendios con ondas sonoras! Ángela Karime Venegas Hernández y Ninfa Salinas Sada compartieron los detalles de Vortex Tech

Ninfa Salinas Sada, presidenta de Fundación Azteca, y Ángela Karime Venegas Hernández, creadora de Vortex Tech, compartieron todos los detalles de la iniciativa Somos Grandes y del extintor acústico que combate pequeños incendios mediante ondas sonoras de baja frecuencia. ¿Cómo surgió la idea de Vortex Tech? ¿Qué es y cómo funciona Vortex Tech? ¡Checa todo lo que nos contaron Ángela Karime Venegas Hernández y Ninfa Salinas Sada!