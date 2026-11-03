Mario “Mono” Osuna se burla de Rafa Mercadante en La Granja VIP y tienen INCÓMODA PELEA: “Sigue de víctima” (VIDEO)
Parece que al “Mono” no le gustó que Rafa le quitara su lugar como Capataz de La Granja VIP y le lanzó fuertes comentarios que desataron una discusión.
Como Capataz de La Granja VIP, Rafa Mercadante pidió una tregua para que los dos equipos trabajen en conjunto y así evitar peleas. Sin embargo, esta solicitud no le gustó al “Mono” Osuna, quien se burló de él diciéndole que dejara de estar molestándolos con temas sin importancia y que mejor se impusiera en lugar de estar buscando tratos. Como era de esperarse, Rafa reaccionó a estas palabras e intercambiaron reclamos mientras los Granjeros trataban de calmar la situación.