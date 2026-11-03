¿Se llamará Loreta? ¡Arturo Carmona reaccionó al posible nombre del bebé de Melenie!

Arturo Carmona reaccionó a la filtración del nombre que su hija Melenie había elegido para su bebé, Loreta, luego de celebrar su baby shower. ¿Le gustaría que su nieta o nieto utilice el apellido Carmona en lugar de Villarreal en un futuro? ¿Por qué Arturo Carmona no asistió al baby shower de su hija? Esto reveló el actor visiblemente cauteloso de sus declaraciones sobre su hija Melenie.