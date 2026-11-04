¡Así defendió Alfredo Adame a José Eduardo Derbez tras las críticas por su separación!
Luego de enviarle un consejo a José Eduardo Derbez tras su separación, Alfredo Adame reaccionó a los polémicos rumores de la hija de Laura Bozzo.
Alfredo Adame salió en defensa de José Eduardo Derbez tras las críticas que ha recibido al anunciar su separación de Paola Dalay y le envió una importante recomendación. Por otro lado, el ‘Golden Boy’ reveló que sigue al pendiente del estado de salud de Laura Bozzo y reaccionó a los rumores de que la hija de conductora pide dinero para dar información sobre su mamá.