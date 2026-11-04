"¡Que me jalen la rienda!”, Pablo Montero reveló qué le gustó de Natalia Alcocer en La Granja VIP
En exclusiva, Pablo Montero contó cómo surgió la llama del amor con Natalia en La Granja VIP y adelantó sorpresas en su carrera musical. ¡Aquí los detalles!
Tras convertirse en el octavo eliminado de La Granja VIP, Pablo Montero reveló cómo surgió la atracción entre él y Natalia Alcocer y confesó que le encantan las mujeres de carácter fuerte. Además de revelar que tiene grandes planes con Natalia fuera del reality, Pablo Montero adelantó que lanzará un nuevo material discográfico en breve.